Ночная атака на Одессу: количество пострадавших возросло до шести

Известно о шести пострадавших из-за массированной атаки рф с применением БпЛА по Одессе.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Одесса. По состоянию на сейчас, предварительно, 6 человек пострадали в результате массированной атаки рф с применением БпЛА - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены несколько жилых домов, складское помещение, социальная инфраструктура. На месте работают все необходимые службы.

Дополнение

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал о четырех пострадавших из-за атаки ри на Одессу.

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