Шеремета дав поради фермерам, що страждають від рейдерства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Задля захисту селян від рейдерства сьогодні створені обласні штаби за участі представників Мін'юсту, МВС та інших силових структур. Про це у коментарі УНН розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета.
Також за його словами, у разі рейдерства врожаю та земель, селяни можуть звертатися напряму до Мінагро.
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“У нас був приклад, коли дніпропетровські фермери заявили про проблему рейдерства, і Мартинюк (в.о. міністра — ред.) втрутився і допомагає. До нас обов’язково потрібно звертатися і ми не лише можемо реагувати, а власне втручаємося”, — сказав Шеремета.
Нагадаємо, на Харківщині фермери СП “Добрий господар” заявили про рейдерське захоплення свого врожаю.