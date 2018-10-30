Шеремета дав поради фермерам, що страждають від рейдерства

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Задля захисту селян від рейдерства сьогодні створені обласні штаби за участі представників Мін'юсту, МВС та інших силових структур. Про це у коментарі УНН розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета.