Шеремета дал советы фермерам, страдающим от рейдерства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Для защиты селян от рейдерства сегодня созданы областные штабы с участием представителей Минюста, МВД и других силовых структур. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета.
Также по его словам, в случае рейдерства урожая и земель, селяне могут обращаться напрямую к Минагро.
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"У нас был пример, когда днепропетровские фермеры заявили о проблеме рейдерства, и Мартынюк (и.о. министра - ред.) вмешался и помогает. К нам обязательно нужно обращаться и мы не только можем реагировать, а собственно вмешиваемся", - сказал Шеремета.
Напомним, в Харьковской области фермеры СП "Добрий господар" заявили о рейдерском захвате своего урожая.