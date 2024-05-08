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Ще плюс 970 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 970 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 25042 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 477 430 осіб особового складу і 7418 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 477 430 осіб, 7418 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 477 430 (+970) осіб,
  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем –  12317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2). 
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Сили оборони завдали удару по пункту управління ворога – Генштаб08.05.24, 07:17 • 24538 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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