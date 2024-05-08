Ще плюс 970 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 477 430 осіб особового складу і 7418 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 477 430 осіб, 7418 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 477 430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Сили оборони завдали удару по пункту управління ворога – Генштаб08.05.24, 07:17 • 24538 переглядiв