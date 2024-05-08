Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом: какую цену заплатили украинцы за победу во Второй мировой войне

Украина отмечает День примирения и победы над нацизмом 8 мая, вместо советского Дня победы 9 мая, чтобы почтить 9 миллионов украинцев, погибших во Второй мировой войне, в том числе 5 миллионов гражданских и 3-4 миллиона военнослужащих.