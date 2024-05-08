Сили оборони завдали удару по пункту управління ворога – Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

Окрім того, українські війська завдали удару по російському пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів та 5 районах зосередження особового складу противника.

За добу на фронті 64 бойових зіткнення, на декількох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб