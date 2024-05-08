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Сили оборони завдали удару по пункту управління ворога – Генштаб

Сили оборони завдали удару по пункту управління ворога – Генштаб

Київ • УНН

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Протягом дня українські військові завдали ударів по російському командному пункту, складу пального, місцям зосередження живої сили противника та самохідному міномету 2С4 "Тюльпан".

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

Окрім того, українські війська завдали удару по російському пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів та 5 районах зосередження особового складу противника.

За добу на фронті 64 бойових зіткнення, на декількох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб 07.05.24, 20:14 • 28395 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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