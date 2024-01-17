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Ще плюс 730 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 36895 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 372 820 осіб особового складу і 6126 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 372 820 осіб, 6126 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 372 820 (+730) осіб,

танків ‒ 6126 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 11372 (+14) од,

артилерійських систем – 8811 (+10) од,

РСЗВ  – 964 (+3) од,

засоби ППО ‒ 653 (+0) од,

літаків  – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),

крилаті ракети ‒ 1817 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерни – 11755 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1367 (+2).

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Доповнення

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони знищили 2 пункти управління ворога за добу – Генштаб17.01.24, 07:07 • 109807 переглядiв

Лілія Подоляк

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