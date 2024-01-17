Ще плюс 730 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 372 820 осіб особового складу і 6126 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 372 820 осіб, 6126 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 372 820 (+730) осіб,
танків ‒ 6126 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 11372 (+14) од,
артилерійських систем – 8811 (+10) од,
РСЗВ – 964 (+3) од,
засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
крилаті ракети ‒ 1817 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерни – 11755 (+24) од,
спеціальна техніка ‒ 1367 (+2).
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони знищили 2 пункти управління ворога за добу – Генштаб17.01.24, 07:07 • 109807 переглядiв