Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 820 человек личного состава и 6126 танков.
На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека
Три человека получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов, всего за сутки было зафиксировано 75 случаев открытия огня. Во время обстрелов было выпущено более 350 снарядов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и танки.
В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов
Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.
Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника
Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области за ночь сбили три вражеских беспилотника, сообщил руководитель ООС Сергей Лысак. Россияне также обстреляли Никополь и Марганец, но о жертвах не сообщается.
За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.
Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь
В ночь на 17 января украинские зенитчики сбили 19 из 20 атакующих беспилотников. Враг также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.
Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области
В результате ночного обстрела в Одесской области был поврежден жилой дом и эвакуированы 130 человек. Три человека получили ранения, было задействовано 52 спасателя, на месте развернут мобильный пункт обогрева.
Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб
Как сообщается, за один день боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских пункта управления и одну управляемую ракету Х-59. Они также нанесли удары по району, где находился личный состав, вооружение и военная техника противника, истощив его силы вдоль всей линии фронта.
На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам
По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.
путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW
Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".