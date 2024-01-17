Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 372 820 человек, 6126 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 372 820 (+730) человек,

танков - 6126 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 11372 (+14) ед,

артиллерийских систем - 8811 (+10) ед,

РСЗВ - 964 (+3) ед,

средства ППО - 653 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6884 (+7),

крылатые ракеты - 1817 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны - 11755 (+24) ед,

специальная техника - 1367 (+2).

Дополнение

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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