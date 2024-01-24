Ще один табір для російських військовополонених облаштовується на базі виправної колонії

ukenru
29 березня, 17:57 • 104398 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123570 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121688 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160010 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135878 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131136 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143501 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145798 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388316 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172451 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
63 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10261 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19435 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16287 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 24862 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23509 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237302 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388316 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442885 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451157 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123574 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131922 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126040 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100228 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108871 перегляди
Актуальне
Ще один табір для російських військовополонених облаштовується на базі виправної колонії

Ще один табір для російських військовополонених облаштовується на базі виправної колонії

Київ • УНН

 • 25933 перегляди

Виведена з експлуатації виправна колонія в Могильові-Подільському перетворюється на табір для російських військовополонених, оскільки існуючі табори в Україні, як повідомляється, переповнені. Новий табір, який, як очікується, прийматиме щотижневі візити міжнародних організацій. Зауважується, що військовополонених зс рф потенційно можна буде використати для обміну на українських полонених, які утримуються в росії.

Могильов-Подільську виправну колонію розконсервували для того, щоб підготувати для прийому військовополонених рф, оскільки зафіксовано дефіцит місць у наявних таборах, які діють на теперішній момент.

Про це передає УНН, із посиланням на коментар КИЇВ24 від виконавчого директору Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченко.

Ідеться про облаштування другого табору. Зараз всі військово-полонені перебувають в одному військовому таборі у Львівській області. Але він уже наповнений – немає більше резерву та місць. Наступний табір "Захід", розрахований для 300 і трохи більше осіб, з наповненням, яких не можна помістити в цей перший табір, тому що будуть створені жорстокі умови поводження з цими військовополоненими

– розповів Павліченко.

За словами голови Української Гельсінської спілки з прав людини, для організації табору "Захід-2" наразі готується колишня виправна колонія №114 (Могильов-Подільський), яку розконсервували для того, щоб підготувати для прийому військовополонених рф.

Потрібно вкласти туди певні кошти і, відповідно, давайте рахувати що там будуть щотижнево відвідини всіх міжнародних структур, які ведуть ОБСЄ, і ООН, і МК Червоний Хрест, - всі туди будуть їздити і спостерігати, як це контролюється. І належні умови там мають бути забезпечені. Це не розкішні умови

– зазначив Павліченко.

Він також додав, що не слід забувати, що це є місце несвободи, і що важлива підготовка для того, аби було більше військовополонених росіян, яких можливо буде обміняти на українських військовополонених.

Нагадаємо

Військовополонені росіяни, які не є пораненими та не відбувають лікування, працюють у таборі для військовополонених. Про це повідомив в інтерв’ю Українському радіо міністр юстиції України Денис Малюська.

У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін між росією та Україною - ЗМІ24.01.24, 14:15 • 29646 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31