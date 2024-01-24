Ще один табір для російських військовополонених облаштовується на базі виправної колонії
Київ • УНН
Виведена з експлуатації виправна колонія в Могильові-Подільському перетворюється на табір для російських військовополонених, оскільки існуючі табори в Україні, як повідомляється, переповнені. Новий табір, який, як очікується, прийматиме щотижневі візити міжнародних організацій. Зауважується, що військовополонених зс рф потенційно можна буде використати для обміну на українських полонених, які утримуються в росії.
Могильов-Подільську виправну колонію розконсервували для того, щоб підготувати для прийому військовополонених рф, оскільки зафіксовано дефіцит місць у наявних таборах, які діють на теперішній момент.
Про це передає УНН, із посиланням на коментар КИЇВ24 від виконавчого директору Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченко.
Ідеться про облаштування другого табору. Зараз всі військово-полонені перебувають в одному військовому таборі у Львівській області. Але він уже наповнений – немає більше резерву та місць. Наступний табір "Захід", розрахований для 300 і трохи більше осіб, з наповненням, яких не можна помістити в цей перший табір, тому що будуть створені жорстокі умови поводження з цими військовополоненими
За словами голови Української Гельсінської спілки з прав людини, для організації табору "Захід-2" наразі готується колишня виправна колонія №114 (Могильов-Подільський), яку розконсервували для того, щоб підготувати для прийому військовополонених рф.
Потрібно вкласти туди певні кошти і, відповідно, давайте рахувати що там будуть щотижнево відвідини всіх міжнародних структур, які ведуть ОБСЄ, і ООН, і МК Червоний Хрест, - всі туди будуть їздити і спостерігати, як це контролюється. І належні умови там мають бути забезпечені. Це не розкішні умови
Він також додав, що не слід забувати, що це є місце несвободи, і що важлива підготовка для того, аби було більше військовополонених росіян, яких можливо буде обміняти на українських військовополонених.
Нагадаємо
Військовополонені росіяни, які не є пораненими та не відбувають лікування, працюють у таборі для військовополонених. Про це повідомив в інтерв’ю Українському радіо міністр юстиції України Денис Малюська.
У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін між росією та Україною - ЗМІ24.01.24, 14:15 • 29646 переглядiв