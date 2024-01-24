Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Могилев-Подольскую исправительную колонию расконсервировали для того, чтобы подготовить для приема военнопленных рф, поскольку зафиксирован дефицит мест в имеющихся лагерях, которые действуют на данный момент.

Об этом передает УНН, со ссылкой на комментарий КИЕВ24 от исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко.

Речь идет об обустройстве второго лагеря. Сейчас все военнопленные находятся в одном военном лагере во Львовской области. Но он уже наполнен - нет больше резерва и мест. Следующий лагерь "Запад", рассчитанный для 300 и чуть больше человек, с наполнением, которых нельзя поместить в этот первый лагерь, потому что будут созданы жестокие условия обращения с этими военнопленными - рассказал Павличенко.

По словам председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека, для организации лагеря "Запад-2" сейчас готовится бывшая исправительная колония №114 (Могилев-Подольский), которую расконсервировали для того, чтобы подготовить для приема военнопленных рф.

Нужно вложить туда определенные средства и, соответственно, давайте считать что там будут еженедельно посещения всех международных структур, которые ведут ОБСЕ, и ООН, и МК Красный Крест, - все туда будут ездить и наблюдать, как это контролируется. И надлежащие условия там должны быть обеспечены. Это не роскошные условия - отметил Павличенко.

Он также добавил, что не следует забывать, что это место несвободы, и что важна подготовка для того, чтобы было больше военнопленных россиян, которых можно будет обменять на украинских военнопленных.

Напомним,

Военнопленные россияне, которые не являются ранеными и не отбывают лечение, работают в лагере для военнопленных. Об этом сообщил в интервью Украинскому радио министр юстиции Украины Денис Малюська.

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