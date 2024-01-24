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В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 12:15  •  12892 просмотра

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О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной - об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, пишет УНН.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен на данный момент не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в белгородской области, сейчас проверяется.

Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом24 январь 2024, 11:10 • 18457 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін між росією та Україною - ЗМІ
GUR confirms that an exchange between Russia and Ukraine was being prepared today - media
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В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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