В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

Сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между россией и Украиной - об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, пишет УНН.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен на данный момент не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в белгородской области, сейчас проверяется.

Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом