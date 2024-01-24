У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін між росією та Україною - ЗМІ

Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною – про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише УНН.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – сказав він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у бєлгородській області, наразі перевіряється.

Омбудсмен Лубінець заявив, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського Іл-76 під бєлгородом