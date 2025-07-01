Ще двох українських підлітків вдалося повернути з окупації

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території додому вдалося повернути ще двох юних українців. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, передає УНН.

За її словами, один із хлопців провів три роки в окупації разом із мамою.

Він відмовлявся ходити до школи, де навчання було просочено російською пропагандою. Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою - люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома.