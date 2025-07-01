Ще двох українських підлітків вдалося повернути з окупації
Київ • УНН
Завдяки ініціативі Президента Bring Kids Back UA з окупації повернуто двох українських підлітків. Один з хлопців три роки відмовлявся від російської пропаганди в школі, інший – одразу після школи виїхав на підконтрольну територію.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території додому вдалося повернути ще двох юних українців. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, передає УНН.
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За її словами, один із хлопців провів три роки в окупації разом із мамою.
Він відмовлявся ходити до школи, де навчання було просочено російською пропагандою. Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою - люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома.
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Другий з повернутих молодих людей щойно закінчивши школу, вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України, щоб почати життя наново та будувати майбутнє у вільній країні.
Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine, які допомогли підліткам зробити цей крок до свободи та кращого майбутнього.
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