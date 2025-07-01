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Еще двух украинских подростков удалось вернуть из оккупации

Киев • УНН

 • 301 просмотра

Благодаря инициативе Президента Bring Kids Back UA из оккупации возвращены два украинских подростка. Один из ребят три года отказывался от российской пропаганды в школе, другой – сразу после школы выехал на подконтрольную территорию.

Еще двух украинских подростков удалось вернуть из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированной территории домой удалось вернуть еще двух юных украинцев. Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, передает УНН.

Детали

По ее словам, один из парней провел три года в оккупации вместе с мамой.

Он отказывался ходить в школу, где обучение было пропитано российской пропагандой. Они ждали освобождения, но с каждым месяцем ситуация становилась все более опасной - люди исчезали после обысков, а говорить по-украински было рискованно даже дома.

- рассказала Заривна.

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Второй из возвращенных молодых людей, только что закончив школу, решил не мириться с реальностью оккупации и выехал на подконтрольную территорию Украины, чтобы начать жизнь заново и строить будущее в свободной стране.

Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и организации Save Ukraine, которые помогли подросткам сделать этот шаг к свободе и лучшему будущему.

- написала Заривна.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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