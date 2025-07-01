Еще двух украинских подростков удалось вернуть из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированной территории домой удалось вернуть еще двух юных украинцев. Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, передает УНН.

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По ее словам, один из парней провел три года в оккупации вместе с мамой.

Он отказывался ходить в школу, где обучение было пропитано российской пропагандой. Они ждали освобождения, но с каждым месяцем ситуация становилась все более опасной - люди исчезали после обысков, а говорить по-украински было рискованно даже дома. - рассказала Заривна.

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Второй из возвращенных молодых людей, только что закончив школу, решил не мириться с реальностью оккупации и выехал на подконтрольную территорию Украины, чтобы начать жизнь заново и строить будущее в свободной стране.

Спасибо Украинской сети за права ребенка, волонтерской инициативе Humanity и организации Save Ukraine, которые помогли подросткам сделать этот шаг к свободе и лучшему будущему. - написала Заривна.

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