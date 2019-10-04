Шаройка звільнили у результаті перемовин Зеленського і Лукашенка – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українського журналіста Павла Шаройка, засудженого у Білорусі до 8 років, повернули додому у результаті перемовин Президента України Володимира Зеленського та президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомила Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Український журналіст Павло Шаройко на Батьківщині!.. У результаті перемовин двох Президентів – Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка – Павла повернуто додому", - написала Омбудсмен.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що засуджений у Білорусі до 8 років журналіст Павло Шаройко був помилуваний і вже вдома в Україні.
Також нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком бере участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі в Житомирі. У рамках форуму Зеленський зустрівся з Лукашенком. Також сьогодні передбачені переговори делегацій України та Республіки Білорусь під головуванням президентів.
Як повідомляв УНН, український журналіст Павло Шаройко був затриманий в Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі та звинувачений в шпигунстві, а також створенні агентурної мережі.
Журналіста засудили до 8 років в'язниці за шпигунство за ст. 358 КК Білорусі. Як повідомляв посол України Ігор Кизим, Шаройко перебуває у Бобруйській колонії № 1.
Минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка та обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.