Шаройко освободили в результате переговоров Зеленского и Лукашенко — омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси до 8 лет, вернули домой в результате переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Украинский журналист Павел Шаройко на Родине!.. В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павел возвращен домой", - написала Омбудсмен.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осужденный в Беларуси до 8 лет журналист Павел Шаройко был помилован и уже дома в Украине.
Также напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. В рамках форума Зеленский встретился с Лукашенко. Также сегодня предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов.
Как сообщал УНН, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года работниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети.
Журналиста приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйськой колонии № 1.
На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.