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"Шахтар" розгромною перемогою продовжив виступи в УПЛ

"Шахтар" розгромною перемогою продовжив виступи в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Донецький "Шахтар" в гостях відіграв поєдинок 13-го туру Української Прем'єр-ліги проти київського "Арсеналу", передає кореспондент УНН.

Рівної боротьби у зустрічі не вийшло. Велика перевага по всім статистичним компонентам вилилася і в три забиті "гірниками" м'ячі без відповіді.

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Скидка Тотовицького під удар з дальньої дистанції призвела до голу в нижній кут воріт зусиллями Алана Патріка. На 55 хвилині Сергій Болбат подвоїв перевагу після передачі Ісмаїлі. Крапку у поєдинку поставив Віктор Коваленко з пенальті (63 хвилина).

Додамо також, "Шахтар" залишився одноосібним лідером чемпіонату – 34 очки. "Арсенал" з 7 балами залишився на дні таблиці.

Нагадаємо, “Шахтар” у зустрічі з “Манчестер Сіті” на ОСК “Металіст” зазнав першої поразки в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

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