"Шахтер" разгромной победой продолжил выступления в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Донецкий "Шахтер" в гостях сыграл поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского "Арсенала", передает корреспондент УНН.
Равной борьбы во встрече не получилось. Большое преимущество по всем статистическим компонентам вылилась и в три забитых “горняками” безответных мяча.
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Скидка Тотовицкого под удар с дальней дистанции привела к голу в нижний угол ворот усилиями Алана Патрика. На 55 минуте Сергей Болбат удвоил преимущество после передачи Исмаили. Точку в поединке поставил Виктор Коваленко с пенальти (63 минута).
Добавим также, “Шахтер” остался единоличным лидером чемпионата — 34 очка. “Арсенал” с 7 баллами остался на дне таблицы.
Напомним, “Шахтер” во встрече с “Манчестер Сити” на ОСК “Металлист” потерпел первое поражение в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19.