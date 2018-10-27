Фонсека потрапив до числа топ-25 тренерів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека потрапив в топ-50 кращих тренерів світу в 2018 році за версією журналу FourFourTwo, повідомляє УНН.
Португальський фахівець зайняв 22-ге місце одразу позаду коучем збірної Хорватії Златко Далічем.
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Наставник "помаранчево-чорних" випередив у списку таких мастодонтів тренерського цеху, як Жозе Моурінью (25), Ніко Ковача (29), Унай Емері (31), Рафаеля Бенітеса (34), Лучано Спаллетті (39) та інших.
Як повідомляв УНН, Фонсека називав ім'я найкращого воротаря в Україні.