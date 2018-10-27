Фонсека попал в число топ-25 тренеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека попал в топ-50 лучших тренеров мира в 2018 году по версии журнала FourFourTwo, сообщает УНН.
Португальский специалист занял 22-е место сразу позади коучем сборной Хорватии Златко Даличем.
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Наставник "оранжево-черных" опередил в списке таких мастодонтов тренерского цеха, как Жозе Моуринью (25), Нико Ковача (29), Унай Эмери (31), Рафаэля Бенитеса (34), Лучано Спаллетти (39) и др.
Как сообщал УНН, Фонсека называл имя лучшего вратаря в Украине.