"Шахтар" потрапив до другого кошика перед жеребкуванням Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. УЄФА поділила та затвердила команди по чотирьох кошиках перед жеребкуванням групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".
Прямі перепустки до групового етапу отримали 26 клубів, серед них – чинний володар трофея "Ліверпуль" і переможець Ліги Європи "Челсі". Ще шість учасників визначились напередодні за підсумками раунду плей-офф, серед яких "Брюгге", "Аякс", "Динамо" Зг, "Олімпіакос", "Славія" і "Црвєна Звєзда".
Донецький "Шахтар" потрапив до другого кошика разом із "Реалом" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Боруссією" (Дортмунд, Німеччина), "Наполі" (Італія), "Тоттенхемом" (Англія), "Аяксом" (Нідерланди), "Бенфікою" (Португалія).
Склад учасників інших кошиків:
Кошик 1. "Ліверпуль" (Англія), "Челсі" (Англія), "Барселона" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Баварія" (Німеччина), "ПСЖ" (Франція), "Зеніт" (Росія)
Кошик 3. "Ліон" (Франція), "Байєр" (Німеччина), "Зальцбург" (Австрія), "Олімпіакос" (Греція), "Брюгге" (Бельгія), "Валенсія" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Динамо" (Загреб, Хорватія)
Кошик 4. "Локомотив" (Росія), "Генк" (Бельгія), "Галатасарай" (Туреччина), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Славія" (Чехія), "Црвєна Звєзда" (Сербія), "Аталанта" (Італія), "Лілль" (Франція).
Примітно, що на груповому етапі не можуть зустрітися команди з однієї національної асоціації, а клуби з України та Росії, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, досі розводяться по різних групах.
Додамо також, процес жеребкування пройде сьогодні о 19:00 в Монако.
Нагадаємо, півзахисник Владислав Вакула підписав контракт з “Шахтарем”, перейшовши із “Маріуполя”.