"Шахтер" попал во вторую корзину перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Прямые пропуска в групповой этап получили 26 клубов, среди них - действующий обладатель трофея "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси". Еще шесть участников определились накануне по итогам раунда плей-офф, среди которых "Брюгге", "Аякс", "Динамо" Зг, "Олимпиакос", "Славия" и "Црвена Звезда".

Донецкий "Шахтер" попал во вторую корзину вместе с "Реалом" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссией" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэмом" (Англия), "Аяксом" (Нидерланды), "Бенфикой" (Португалия).

Состав участников других корзин:

Корзина 1. "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" ( Франция), "Зенит" (Россия)

Корзина 3. "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия ), "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Корзина 4. "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

Примечательно, что на групповом этапе не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации, а клубы из Украины и России, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, до сих пор разводятся по разным группам.

Добавим также, процесс жеребьевки пройдет сегодня в 19:00 в Монако.

Напомним, полузащитник Владислав Вакула подписал контракт с "Шахтером", перейдя из "Мариуполя".