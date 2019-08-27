“Шахтар” оголосив про трансфер українського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Півзахисник Владислав Вакула підписав контракт з “Шахтарем”, перейшовши із “Маріуполя”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних”.
Угода з футболістом розрахована на 5 років. До кінця сезону-2019/20 Вакула буде виступати в “Маріуполі” на правах оренди.
20-річний уродженець міста Бердичів у сезоні 2016/17 став футболістом кам’янської “Сталі”, де був одним з лідерів молодіжного складу і дебютував за першу команду на рівні Прем’єр-ліги (3 гри). Влітку 2018 року підписав контракт з “Маріуполем”, за який провів 39 матчів у всіх турнірах і забив 8 м’ячів.
Нагадаємо, що юніорський склад “Шахтаря” виграв матч ЧУ серед 19-річних.