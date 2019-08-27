“Шахтер” объявил о трансфере украинского полузащитника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Полузащитник Владислав Вакула подписал контракт с “Шахтером”, перейдя из “Мариуполя”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.
Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. До конца сезона-2019/20 Вакула будет выступать в “Мариуполе” на правах аренды.
20-летний уроженец города Бердичев в сезоне 2016/17 стал футболистом каменской “Стали”, где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги (3 игры). Летом 2018 года подписал контракт с “Мариуполем”, за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.
Напомним, что юниорский состав “Шахтера” выиграл матч ЧУ среди 19-летних.