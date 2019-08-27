“Шахтер” объявил о трансфере украинского полузащитника

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 49359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 69234 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133883 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126937 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129339 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151040 просмотра

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“Шахтер” объявил о трансфере украинского полузащитника

“Шахтер” объявил о трансфере украинского полузащитника

Киев  •  УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Полузащитник Владислав Вакула подписал контракт с “Шахтером”, перейдя из “Мариуполя”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”. 

Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. До конца сезона-2019/20 Вакула будет выступать в “Мариуполе” на правах аренды.

20-летний уроженец города Бердичев в сезоне 2016/17 стал футболистом каменской “Стали”, где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги (3 игры). Летом 2018 года подписал контракт с “Мариуполем”, за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

Напомним, что юниорский состав “Шахтера” выиграл матч ЧУ среди 19-летних.

Украинские Национальные Новости

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