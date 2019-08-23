"Шахтар" здобув другий виграш в чемпіонаті України серед 19-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У третьому турі юнацького чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" U-19 на виїзді зустрічався з однолітками з "Дніпра-1", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
На стадіоні "Металург" у Новомосковську за присутності 500 глядачів гості одержали позитивний для себе результат 2:0. У другому таймі за "помаранчево-чорних" відзначились Судаков та Абдуллаєв на 54 і 74 хвилинах відповідно.
Склад "Шахтаря" U-19: Турбаєвський, Егбуджо (Капінус, 86 хв), Козик, Якуба (к), Булеза (Емере, 82), Гуров, Кобилянський (Матвєєв, 62), Сіменко (Векленко, 72), Судаков, Абдуллаєв, Світюха (Шостак, 76).
Відзначимо, що юні гравці "Шахтаря" пропускали перший тур змагань і мають в активі 6 очок в 2 матчах. Натомість львівський колектив в 2 матчах немає жодного залікового балу.
Також додамо, 30 серпня "гірники" на своєму полі прийматимуть запорізький "Металург", а "Карпати" прийматимуть "Дніпро-1".