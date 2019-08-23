"Шахтер" одержал второй выигрыш в чемпионате Украины среди 19-летних

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 49422 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 69300 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123501 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133896 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126941 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129342 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151040 просмотра

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"Шахтер" одержал второй выигрыш в чемпионате Украины среди 19-летних

"Шахтер" одержал второй выигрыш в чемпионате Украины среди 19-летних

Киев  •  УНН

 • 8559 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В третьем туре юношеского чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" U-19 на выезде встречался со сверстниками из "Днепра-1", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

На стадионе "Металлург" в Новомосковске в присутствии 500 зрителей гости получили положительный для себя результат 2:0. Во втором тайме за "оранжево-черных" отличились Судаков и Абдуллаев на 54 и 74 минутах соответственно.

Состав "Шахтера" U-19: Турбаевский, Егбуджо (Капинус, 86 мин), Козик, Якуба (к), Булеза (Эмери, 82), Гуров, Кобылянский (Матвеев, 62), Сименко (Векленко, 72), Судаков, Абдуллаев, Свитюха (Шостак, 76).

Отметим, что юные игроки "Шахтера" пропускали первый тур соревнований и имеют в активе 6 очков в 2 матчах. Зато львовский коллектив в 2 матчах не имеет ни одного зачетного балла.

Также добавим, 30 августа "горняки" на своем поле будут принимать запорожский "Металлург", а "Карпаты" будут принимать "Днепр-1".

Украинские Национальные Новости

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