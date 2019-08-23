"Шахтер" одержал второй выигрыш в чемпионате Украины среди 19-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В третьем туре юношеского чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" U-19 на выезде встречался со сверстниками из "Днепра-1", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
На стадионе "Металлург" в Новомосковске в присутствии 500 зрителей гости получили положительный для себя результат 2:0. Во втором тайме за "оранжево-черных" отличились Судаков и Абдуллаев на 54 и 74 минутах соответственно.
Состав "Шахтера" U-19: Турбаевский, Егбуджо (Капинус, 86 мин), Козик, Якуба (к), Булеза (Эмери, 82), Гуров, Кобылянский (Матвеев, 62), Сименко (Векленко, 72), Судаков, Абдуллаев, Свитюха (Шостак, 76).
Отметим, что юные игроки "Шахтера" пропускали первый тур соревнований и имеют в активе 6 очков в 2 матчах. Зато львовский коллектив в 2 матчах не имеет ни одного зачетного балла.
Также добавим, 30 августа "горняки" на своем поле будут принимать запорожский "Металлург", а "Карпаты" будут принимать "Днепр-1".