"Шахтар" підписав перспективного вінгера, який з 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20

За попередньою інформацією, трансфер 19-річного вінгера Аліссона Сантана з Атлетіку Мінейру коштував "гірникам" 16 мільйонів євро.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ФК "Шахтар".

Аліссон – гравець "Шахтаря"! Контракт із 19-річним вінгером молодіжної збірної Бразилії розраховано до 2030 року - інформує пресслужба футбольного клубу "Шахтар".

Контракт із бразильським футболістом укладено до 2030 року.

Раніше ішлося, що сума трансферу становить 16 мільйонів євро.

В клубі це поки не підтвердили.

Довідка

Аліссон Сантана навчався у футбольній академії Атлетіко Мінейро. З 2022 року мав професійний контракт з клубом, дебютував у головній команді в липні 2023-го року. На його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Бразилії U20.

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