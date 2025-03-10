"Шахтар" підписав перспективного вінгера, який з 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20
Київ • УНН
"Шахтар" підписав контракт з 19-річним вінгером Аліссоном з Атлетіку Мінейру до 2030 року. За попередніми даними, сума трансферу склала 16 мільйонів євро.
За попередньою інформацією, трансфер 19-річного вінгера Аліссона Сантана з Атлетіку Мінейру коштував "гірникам" 16 мільйонів євро.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу ФК "Шахтар".
Аліссон – гравець "Шахтаря"! Контракт із 19-річним вінгером молодіжної збірної Бразилії розраховано до 2030 року
Контракт із бразильським футболістом укладено до 2030 року.
Раніше ішлося, що сума трансферу становить 16 мільйонів євро.
В клубі це поки не підтвердили.
Довідка
Аліссон Сантана навчався у футбольній академії Атлетіко Мінейро. З 2022 року мав професійний контракт з клубом, дебютував у головній команді в липні 2023-го року. На його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Бразилії U20.
Жіноча збірна України з футболу переможно стартує у новому розіграші Ліги Націй21.02.25, 22:23 • 27804 перегляди