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"Шахтёр" подписал перспективного вингера, который с 2025 года выступает за сборную Бразилии U-20

Киев • УНН

 • 14173 просмотра

"Шахтёр" подписал контракт с 19-летним вингером Алиссоном из Атлетику Минейру до 2030 года. По предварительным данным, сумма трансфера составила 16 миллионов евро.

"Шахтёр" подписал перспективного вингера, который с 2025 года выступает за сборную Бразилии U-20

По предварительной информации, трансфер 19-летнего вингера Алисона Сантаны из Атлетику Минейру обошелся "горнякам" в 16 миллионов евро.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

Алисон – игрок "Шахтера"! Контракт с 19-летним вингером молодежной сборной Бразилии рассчитан до 2030 года

- информирует пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

Контракт с бразильским футболистом заключен до 2030 года.

Ранее говорилось, что сумма трансфера составляет 16 миллионов евро.

В клубе это пока не подтвердили.

Справка

Алисон Сантана обучался в футбольной академии Атлетико Минейро. С 2022 года имел профессиональный контракт с клубом, дебютировал в главной команде в июле 2023 года. На его счету восемь матчей и один гол за сборную Бразилии U20.

Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций21.02.25, 22:23 • 27794 просмотра

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