"Шахтёр" подписал перспективного вингера, который с 2025 года выступает за сборную Бразилии U-20
Киев • УНН
"Шахтёр" подписал контракт с 19-летним вингером Алиссоном из Атлетику Минейру до 2030 года. По предварительным данным, сумма трансфера составила 16 миллионов евро.
По предварительной информации, трансфер 19-летнего вингера Алисона Сантаны из Атлетику Минейру обошелся "горнякам" в 16 миллионов евро.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".
Алисон – игрок "Шахтера"! Контракт с 19-летним вингером молодежной сборной Бразилии рассчитан до 2030 года
Контракт с бразильским футболистом заключен до 2030 года.
Ранее говорилось, что сумма трансфера составляет 16 миллионов евро.
В клубе это пока не подтвердили.
Справка
Алисон Сантана обучался в футбольной академии Атлетико Минейро. С 2022 года имел профессиональный контракт с клубом, дебютировал в главной команде в июле 2023 года. На его счету восемь матчей и один гол за сборную Бразилии U20.
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