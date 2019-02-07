"Шахтар" нічиєю завершив тренувальний збір в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Тренувальні збори в Туреччині донецький "Шахтар" завершив контрольним матчем з австрійським "Ваккером", повідомляє кореспондент УНН.
На старті баталії Ісмаїлі та Мораес обігралися в стіночку, але можливий вихід першого нейтралізував голкіпер австрійців. На 39 хвилині зустрічі Марлос вивів Мораеса на вигідну позицію, і той перекидав м'яч за комірець воротарю. Як результат потрапляння в поперечину.
У другому таймі суперник почав створювати напівмоменти, але до успіху вони не призвели – 0:0.
Додамо, що "Шахтар" завершив турецькі збори і повернеться в Україну, де продовжить готуватися до першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з "Айнтрахтом".
Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до топ-25 найбагатших футбольних клубів світу.