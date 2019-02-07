"Шахтар" нічиєю завершив тренувальний збір в Туреччині

На старті баталії Ісмаїлі та Мораес обігралися в стіночку, але можливий вихід першого нейтралізував голкіпер австрійців. На 39 хвилині зустрічі Марлос вивів Мораеса на вигідну позицію, і той перекидав м'яч за комірець воротарю. Як результат потрапляння в поперечину.

У другому таймі суперник почав створювати напівмоменти, але до успіху вони не призвели – 0:0.

Додамо, що "Шахтар" завершив турецькі збори і повернеться в Україну, де продовжить готуватися до першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з "Айнтрахтом".

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до топ-25 найбагатших футбольних клубів світу.