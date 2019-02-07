"Шахтер" ничьей завершил тренировочный сбор в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Тренировочные сборы в Турции донецкий "Шахтер" завершил контрольным матчем с австрийским "Ваккером", сообщает корреспондент УНН.
На старте баталии Исмаили и Мораес обыгрались в стеночку, но возможный выход первого нейтрализовал голкипер австрийцев. На 39 минуте встречи Марлос вывел Мораеса на выгодную позицию, и тот перебрасывал мяч за шиворот вратарю. В результате - попадание в перекладину.
Во втором тайме соперник начал создавать полумоменты, но к успеху они не привели - 0:0.
Добавим, что "Шахтер" завершил турецкие сборы и вернется в Украину, где продолжит готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с "Айнтрахтом".
Напомним, "Шахтер" попал в топ-25 самых богатых футбольных клубов мира.