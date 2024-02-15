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"Шахтар" - "Марсель": де дивитися, хто фаворит першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" - "Марсель": де дивитися, хто фаворит першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 34160 перегляди

Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель".

Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель", пише УНН.

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Номінально домашній матч "Шахтар" проведе у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні".

Стартовий свисток пролунає о 19:45. Його дасть головний арбітр з Бельгії Ерік Ламбрехтс. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях - Йо де Вейрдт і Кевін Монтені, четвертий арбітр – Натан Вербоомен. Суддя VAR – нідерландець Денніс Хіглер.

Пряма трансляція матчу в Україні на сервісі MEGOGO.

Шлях команд, склад "Шахтаря"

"Шахтар" у групі Н Ліги Чемпіонів до останнього боровся за одну з двох путівок до 1/8 фіналу, але, поступившись в останньому матчі "Порту", посів третє місце, і тепер грає у Лізі Європи.

"Марсель" грав у групі В Ліги Європи. Набрав 11 очок і посів друге місце.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич взяв 28 гравців.

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко;

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.

Ставки букмекерів

Букмекери вважають фаворитом поєдинку французьку команду. Ставки на перемогу "Марселя" приймаються з коефіцієнтом – 2,32, на перемогу "Шахтаря" - 3,40, на нічию – 3,60.

На прохід "Марселя" до 1/8 фіналу зараз можна зробити ставку з коефіцієнтом – 1,41, на прохід "Шахтаря" - 3,00.

"Шахтар" створив футбольну команду для поранених військових з ампутаціями05.02.24, 19:58 • 25948 переглядiв

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