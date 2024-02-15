"Шахтар" - "Марсель": де дивитися, хто фаворит першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель".
Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24. Суперником української команди буде французький "Марсель", пише УНН.
Стадіон, суддівська бригада, трансляція
Номінально домашній матч "Шахтар" проведе у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні".
Стартовий свисток пролунає о 19:45. Його дасть головний арбітр з Бельгії Ерік Ламбрехтс. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях - Йо де Вейрдт і Кевін Монтені, четвертий арбітр – Натан Вербоомен. Суддя VAR – нідерландець Денніс Хіглер.
Пряма трансляція матчу в Україні на сервісі MEGOGO.
Шлях команд, склад "Шахтаря"
"Шахтар" у групі Н Ліги Чемпіонів до останнього боровся за одну з двох путівок до 1/8 фіналу, але, поступившись в останньому матчі "Порту", посів третє місце, і тепер грає у Лізі Європи.
"Марсель" грав у групі В Ліги Європи. Набрав 11 очок і посів друге місце.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич взяв 28 гравців.
Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко;
Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов;
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.
Ставки букмекерів
Букмекери вважають фаворитом поєдинку французьку команду. Ставки на перемогу "Марселя" приймаються з коефіцієнтом – 2,32, на перемогу "Шахтаря" - 3,40, на нічию – 3,60.
На прохід "Марселя" до 1/8 фіналу зараз можна зробити ставку з коефіцієнтом – 1,41, на прохід "Шахтаря" - 3,00.
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