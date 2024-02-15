"Шахтер" - "Марсель": где смотреть, кто фаворит первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет французский "Марсель", пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Номинально домашний матч "Шахтер" проведет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Его даст главный арбитр из Бельгии Эрик Ламбрехтс. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, четвертый арбитр - Натан Вербоомен. Судья VAR - нидерландец Деннис Хиглер.

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Путь команд, состав "Шахтера"

"Шахтер" в группе Н Лиги Чемпионов до последнего боролся за одну из двух путевок в 1/8 финала, но, уступив в последнем матче "Порту", занял третье место, и теперь играет в Лиге Европы.

"Марсель" играл в группе В Лиги Европы. Набрал 11 очков и занял второе место.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич взял 28 игроков.

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко;

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов;

Нападающие: Лассина Траоре, Данило Сикан, Кевин Келси.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом поединка французскую команду. Ставки на победу "Марселя" принимаются с коэффициентом - 2,32, на победу "Шахтера" - 3,40, на ничью - 3,60.

На проход "Марселя" в 1/8 финала сейчас можно сделать ставку с коэффициентом - 1,41, на проход "Шахтера" - 3,00.

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