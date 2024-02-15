"Шахтер" - "Марсель": где смотреть, кто фаворит первого матча 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24. Соперником украинской команды будет французский "Марсель".
В Днепре и Запорожье раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о ракетной угрозе.
В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны реагируют на взрывы, раздающиеся в Киеве и окрестностях.
15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви
Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.
В Москве загорелось здание "Известия холл"
В центре Москвы загорелась крыша здания "Известий-Холла", охватив пламенем всю кровлю.
Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей
Украинские перевозчики заблокируют пограничный переход Ягодин-Дорогуск с Польшей 15 февраля в знак протеста против польской блокады и неравного отношения к украинским перевозчикам.
В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью
Украина объявила общенациональную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны вражеской авиации и кораблей в Черном море.
Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек
В результате ракетного удара российских войск по жилому району в Чугуеве Харьковской области ночью погиб по меньшей мере один человек.
В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров
Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.
Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16
Украина срочно переходит на самолеты F-16 с помощью других стран из-за обучения авиационной коалиции.