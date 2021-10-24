Шахи: уродженець Вінниці став тріумфатором турніру в США

Деталі

На турнірі, який проходив в дев’ять турів та фінішував у американському Клейтоні, наш земляк набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.

На 0,5 балів від нього відстали угорський гросмейстер Беньямін Гледура, а також кубинець Юніескі Кесада Перес.

Контекст

Для Нижника це вже не перша перемога на турнірах в США.

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