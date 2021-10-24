Шахи: уродженець Вінниці став тріумфатором турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Вінницький гросмейстер Ілля Нижник став переможцем міжнародного шахового турніру "15th Spice Cup 2021", повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.
Деталі
На турнірі, який проходив в дев’ять турів та фінішував у американському Клейтоні, наш земляк набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.
На 0,5 балів від нього відстали угорський гросмейстер Беньямін Гледура, а також кубинець Юніескі Кесада Перес.
Контекст
Для Нижника це вже не перша перемога на турнірах в США.
Нагадаємо
Низка українців увійшла до топ-100 найкращих шахістів світу.