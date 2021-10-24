Шахматы: уроженец Винницы стал триумфатором турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Винницкий гроссмейстер Илья Нижник стал победителем международного шахматного турнира "15th Spice Cup 2021", сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы" в Facebook.
Детали
На турнире, который проходил в девять туров и финишировал в американском Клейтоне, наш земляк набрал 7 очков и единолично занял первое место.
На 0,5 баллов от него отстали венгерский гроссмейстер Беньямин Гледура, а также кубинец Юниески Кесада Перес.
Контекст
Для Нижника это уже не первая победа на турнирах в США.
Напомним
Ряд украинский вошла в топ-100 лучших шахматистов мира.