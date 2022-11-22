Сеул: дочка Кіма, яку вперше показали минулого тижня, – його друга дитина

У суботу Північна Корея заявила, що напередодні Кім разом зі своєю дружиною Рі Сол Джу та їхньою «улюбленою дочкою» спостерігав запуск найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети країни — «Хвасон-17». Державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких Кім йде рука об руку з дівчинкою повз масивну ракету, встановлену на пусковій установці.

Деталі

На брифінгу за зачиненими дверима в парламентському комітеті Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), головне розвідувальне агентство країни, повідомила законодавцям, що, за їх оцінками, дочка є другою дитиною Кіма на ім'я Джу Е, у віці близько 10 років.

NIS визначила, що вона друга дитина Кім, тому що її зовнішність відповідала інформації про те, що вона вища і більша за інших дівчаток того ж віку.

NIS відмовилась надати додаткові подробиці.

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Доповнення

Південнокорейські ЗМІ припускають, що Кім одружився із Рі у 2009 році і що у них троє дітей, які народилися у 2010, 2013 та 2017 роках відповідно. У деяких повідомленнях йдеться про те, що перша дитина Кіма - син, а третя - дочка.

Кіму 38 років, він представник третього покоління своєї сім'ї, яка керує Північною Кореєю з 1948 року. Він успадкував владу наприкінці 2011 року після смерті свого батька Кім Чен Іра.