Сеул: дочь Кима, которую впервые показали на прошлой неделе, – его второй ребенок

В субботу Северная Корея заявила, что накануне Ким вместе со своей женой Ри Сол Джу и их «любимой дочерью» наблюдал запуск мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты страны — «Хвасон-17». Государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых Ким идет рука об руку с девочкой мимо массивной ракеты, установленной на пусковой установке.

Детали

На брифинге за закрытыми дверями в парламентском комитете Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), главное разведывательное агентство страны, сообщила законодателям, что, по их оценкам, дочь является вторым ребенком Кима по имени Джу Э, в возрасте около 10 лет.

NIS определила, что она второй ребенок Кима, потому что ее внешность соответствовала информации о том, что она выше и больше других девочек того же возраста.

NIS отказалась предоставить дополнительные подробности.

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Дополнение

Южнокорейские СМИ предполагают, что Ким женился на Ри в 2009 году и что у них трое детей, родившихся в 2010, 2013 и 2017 годах соответственно. В некоторых сообщениях говорится, что первый ребенок Кима - сын, а третий - дочь.

Киму 38 лет, он представитель третьего поколения своей семьи, управляющей Северной Кореей с 1948 года. Он унаследовал власть в конце 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ира.