Сестра Сенцова зачитала лист режисера в Європарламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Європарламенті у рамках нагородження премією “За свободу думки” імені Сахарова був зачитаний лист Олега Сенцова. Звернення озвучила двоюрідна сестра українського режисера Наталія Каплан, передає УНН.
“Європарламент нагородив Олега Сенцова премією „За свободу думки“ імені Сахарова. Двоюрідна сестра Олега Наталя Каплан зачитала у Європарламенті його лист”, — повідомив у Twitter Президент України Петро Порошенко.
Глава держави також відзначив, що “увесь демократичний світ разом з Україною бореться за свободу Олега”.
“І ми продовжимо це робити, поки він не буде звільнений”, — додав він.
Зокрема у своєму листі Олег Сенцов відзначив, що "не важливо скільки ти прожив, а як. Не важливо, коли ти помреш, а важливо як і за що".
"Я сподіваюсь, що я ще встигну, що я ще зможу щось зробити для, того, щоб відчути, що я заслужив цю нагороду", - процитувала Каплан слова Сенцова.
Нагадаємо, двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сьогодні у Страсбурзі отримала премію імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру, ув'язненому в РФ.
Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.
Європарламент нагородив Олега Сенцова премією «За свободу думки» імені Сахарова. Двоюрідна сестра Олега Наталя Каплан зачитала у Європарламенті його лист.
Увесь демократичний світ разом з Україною бореться за свободу Олега. І ми продовжимо це робити, поки він не буде звільнений. pic.twitter.com/nPe2Oy4mET