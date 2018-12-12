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Сестра Сенцова зачитала лист режисера в Європарламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Європарламенті у рамках нагородження премією “За свободу думки” імені Сахарова був зачитаний лист Олега Сенцова. Звернення озвучила двоюрідна сестра українського режисера Наталія Каплан, передає УНН.

Сестра Сенцова зачитала лист режисера в Європарламенті

“Європарламент нагородив Олега Сенцова премією „За свободу думки“ імені Сахарова. Двоюрідна сестра Олега Наталя Каплан зачитала у Європарламенті його лист”, — повідомив у Twitter Президент України Петро Порошенко.

Глава держави також відзначив, що “увесь демократичний світ разом з Україною бореться за свободу Олега”.

“І ми продовжимо це робити, поки він не буде звільнений”, — додав він.

Зокрема у своєму листі Олег Сенцов відзначив, що "не важливо скільки ти прожив, а як. Не важливо, коли ти помреш, а важливо як і за що".

"Я сподіваюсь, що я ще встигну, що я ще зможу щось зробити для, того, щоб відчути, що я заслужив цю нагороду", - процитувала Каплан слова Сенцова.

Нагадаємо, двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сьогодні у Страсбурзі отримала премію імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру, ув'язненому в РФ.

Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.

Європарламент нагородив Олега Сенцова премією «За свободу думки» імені Сахарова. Двоюрідна сестра Олега Наталя Каплан зачитала у Європарламенті його лист.
Увесь демократичний світ разом з Україною бореться за свободу Олега. І ми продовжимо це робити, поки він не буде звільнений. pic.twitter.com/nPe2Oy4mET

— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 грудня 2018 р.

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