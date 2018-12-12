Сестра Сенцова зачитала письмо режиссера в Европарламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Европарламенте в рамках награждения премией "За свободу мысли" имени Сахарова было зачитано письмо Олега Сенцова. Обращение озвучила двоюродная сестра украинского режиссера Наталья Каплан, передает УНН.
"Европарламент наградил Олега Сенцова премией "За свободу мысли" имени Сахарова. Двоюродная сестра Олега Наталья Каплан зачитала в Европарламенте его письмо", - сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства также отметил, что "весь демократический мир вместе с Украиной борется за свободу Олега".
"И мы продолжим это делать, пока он не будет освобожден", - добавил он.
В частности, в своем письме Олег Сенцов отметил, что "не важно сколько ты прожил, а как. Не важно, когда ты умрешь, а важно как и за что".
"Я надеюсь, что я еще успею, что я еще смогу что-то сделать для того, того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - процитировала Каплан слова Сенцова.
Напомним, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сегодня в Страсбурге получила премию имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру, заключенному в РФ.
Накануне церемонии в ЕС запустили кампанию в соцсетях #LetSentsovGetSakharov - отпустите Сенцова получить премию Сахарова. Ее поддержал еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и другие европолитики.
Европарламент наградил Олега Сенцова премией «За свободу мысли» имени Сахарова. Двоюродная сестра Олега Наталья Каплан зачитала в Европарламенте его письмо.
Весь демократический мир вместе с Украиной борется за свободу Олега. И мы продолжим это делать, пока он не будет освобожден. pic.twitter.com/nPe2Oy4mET