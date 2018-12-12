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Сестра Сенцова зачитала письмо режиссера в Европарламенте

Киев • УНН

 • 8843 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Европарламенте в рамках награждения премией "За свободу мысли" имени Сахарова было зачитано письмо Олега Сенцова. Обращение озвучила двоюродная сестра украинского режиссера Наталья Каплан, передает УНН.

Сестра Сенцова зачитала письмо режиссера в Европарламенте

"Европарламент наградил Олега Сенцова премией "За свободу мысли" имени Сахарова. Двоюродная сестра Олега Наталья Каплан зачитала в Европарламенте его письмо", - сообщил в Twitter Президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что "весь демократический мир вместе с Украиной борется за свободу Олега".

"И мы продолжим это делать, пока он не будет освобожден", - добавил он.

В частности, в своем письме Олег Сенцов отметил, что "не важно сколько ты прожил, а как. Не важно, когда ты умрешь, а важно как и за что".

"Я надеюсь, что я еще успею, что я еще смогу что-то сделать для того, того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - процитировала Каплан слова Сенцова.

Напомним, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сегодня в Страсбурге получила премию имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру, заключенному в РФ.

Накануне церемонии в ЕС запустили кампанию в соцсетях #LetSentsovGetSakharov - отпустите Сенцова получить премию Сахарова. Ее поддержал еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и другие европолитики.

Европарламент наградил Олега Сенцова премией «За свободу мысли» имени Сахарова. Двоюродная сестра Олега Наталья Каплан зачитала в Европарламенте его письмо.
Весь демократический мир вместе с Украиной борется за свободу Олега. И мы продолжим это делать, пока он не будет освобожден. pic.twitter.com/nPe2Oy4mET

- Петр Порошенко (@poroshenko) 12 декабря 2018

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