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Серед українських військових підтверджено понад 40 загиблих - Арестович

Серед українських військових підтверджено понад 40 загиблих - Арестович

Київ • УНН

 • 166039 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Станом на поточний час внаслідок боїв підтверджено 40 смертей серед українських військових. Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я знаю наразі, що більше 40 загиблих і декілька десятків поранених”, - заявив Арестович.

Деталі

Арестович зауважив, що ворог розраховував на багато більше втрат, однак українські військові дають значний опір.

“Я розумію, що для цивільних людей це звучить важко... Однак вони не змогли нанести нам серйозні витрати ані в ресурсах, ані в боєприпасах, ані в нашій боєздатності. Деякі втрати є, згодом буде точна інформація”, - додав Арестович.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже видають й будуть видавати зброю для захисту України всім бажаючим та спроможним захищати український суверенітет.

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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