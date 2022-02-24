Серед українських військових підтверджено понад 40 загиблих - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Станом на поточний час внаслідок боїв підтверджено 40 смертей серед українських військових. Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Я знаю наразі, що більше 40 загиблих і декілька десятків поранених”, - заявив Арестович.
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Арестович зауважив, що ворог розраховував на багато більше втрат, однак українські військові дають значний опір.
“Я розумію, що для цивільних людей це звучить важко... Однак вони не змогли нанести нам серйозні витрати ані в ресурсах, ані в боєприпасах, ані в нашій боєздатності. Деякі втрати є, згодом буде точна інформація”, - додав Арестович.
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