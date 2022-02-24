Среди украинских военных подтверждено более 40 погибших - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на текущее время в результате боев подтверждено 40 смертей среди украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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“Я знаю сейчас, что больше 40 погибших и несколько десятков раненых”, - заявил Арестович.
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Арестович отметил, что враг рассчитывал на много больше потерь, однако украинские военные дают значительное сопротивление.
“Я понимаю, что для гражданских людей это звучит тяжело. Однако они не смогли нанести нам серьезные затраты ни в ресурсах, ни в боеприпасах, ни в нашей боеспособности. Некоторые потери есть, впоследствии будет точная информация", - добавил Арестович.
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