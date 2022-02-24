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15 марта, 19:03 • 95485 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126709 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100399 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96298 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Среди украинских военных подтверждено более 40 погибших - Арестович

Среди украинских военных подтверждено более 40 погибших - Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на текущее время в результате боев подтверждено 40 смертей среди украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Я знаю сейчас, что больше 40 погибших и несколько десятков раненых”, - заявил Арестович.

Детали

Арестович отметил, что враг рассчитывал на много больше потерь, однако украинские военные дают значительное сопротивление.

“Я понимаю, что для гражданских людей это звучит тяжело. Однако они не смогли нанести нам серьезные затраты ни в ресурсах, ни в боеприпасах, ни в нашей боеспособности. Некоторые потери есть, впоследствии будет точная информация", - добавил Арестович.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже выдают и будут выдавать оружие для защиты Украины всем желающим и способным защищать украинский суверенитет.

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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