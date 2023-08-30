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"Septimius Awards": українку номінували у категорії “Найкраща європейська акторка”

Київ • УНН

 • 824133 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українська акторка стрічки “Бачення метелика (Butterfly vision)” Максима Наконечного, Ріта Бурковська, номінована у категорії “Найкраща європейська акторка” на SeptimiusAwards. Про це повідомили у ДержКіно України, передає УНН.

Деталі

Церемонія нагородження SeptimiusAwards пройде у Нідерландах, в Амстердамі з 25 по 26 вересня 2023 року.
“Septimius Awards” — це престижна церемонія вручення нагород з акцентом на відкриття та підтримку нових незалежних талантів, сприяння візіонерських фільмів та об’єднання всіх аспектів кіно та розповідання історій, включаючи художні та документальні фільми, анімацію, телесеріали та сценарії.

Церемонія нагородження збирає широкий спектр учасників, серед яких є лауреати премій Еммі, BAFTA та Оскар, такі як Крістофер Гемптон та Кевін Вільмотт.

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Додатково

Бурковську номінують за її роль у фільм Максима Наконечного “Бачення метелика”. Це дебютна повнометражна робота українського режисера. Головну роль у своїй стрічці він віддав Ріті Бурковській. Вона зіграла аеророзвідницю з позивним “Метелик”, яка повернулась з полону. Її чекали рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя принесло нові виклики.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду. Хорватські копродюсери картини — компанія 4film (продюсерка Аніта Юка, виконавча продюсерка Лаура Сіновчич).

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