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"Septimius Awards": украинку номинировали в категории "Лучшая европейская актриса"

"Septimius Awards": украинку номинировали в категории "Лучшая европейская актриса"

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинская актриса ленты “Видение бабочки (Butterfly vision)” Максима Наконечного, Рита Бурковская, номинирована в категории “Лучшая европейская актриса” на SeptimiusAwards. Об этом сообщили в Госжкино Украины, передает УНН.

Детали

Церемония награждения SeptimiusAwards пройдет в Нидерландах, в Амстердаме с 25 по 26 сентября 2023 года.

“Septimius Awards” — это престижная церемония награждения с акцентом на открытие и поддержку новых независимых талантов, содействие визионерским фильмам и объединение всех аспектов кино, включая художественные и документальные фильмы, анимацию, телесериалы и киносценарии.

Церемония награждения собирает широкий круг участников, среди которых лауреаты премий Эмми, BAFTA и Оскар, такие как Кристофер Хэмптон и Кевин Уилмотт.

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Дополнительно

Бурковскую номинируют за ее роль в фильм Максима Наконечного “Видение бабочки”. Это дебютная полнометражная работа украинского режиссера. Главную роль в своей ленте он отдал Рите Бурковской. Она сыграла аэроразведчицу с позывным “Бабочка”, которая вернулась из плена. Ее ждали родные, друзья, боевые товарищи и любимый. Но новая жизнь принесла новые вызовы.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда. Хорватские копродюсеры картины — компания 4film (продюсер Анита Юка, исполнительный продюсер Лаура Синовчич).

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