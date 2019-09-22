Сенцов у Львові презентував книжку, написану у російському ув’язненні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У рамках 26 Book Forum у неділю, 22 вересня, у Львові відбулася презентація книги українського режисера, звільненого політв’язня Кремля, Олега Сенцова "Маркетер", яку він написав, перебуваючи в ув'язненні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Цю книгу я написав за 11 днів півтора роки тому, коли у мене була своєрідна відпустка в таборі строгого режиму. Я давно її запланував, довго її виношував, прикинув, що хочу написати. І так співпало, що я мав 11 вихідних, вільних днів, за які написав заплановані 11 розділів, тем цієї книжки.
Ця книжка, на відміну від моєї першої автобіографічної книги, розповідає про мене і моїх друзів в студентські роки. Тут немає вигадок, тут все про життя", — сказав Сенцов під час презентації.
Нагадаємо, раніше Сенцов повідомляв, що привіз додому 22 кг макулатури, серед яких 15 списаних зошитів його напрацювань та листи. За його словами, скоро піде в роботу новий сценарій, який він вислав на початку цього року, а також дві книги.
"Презентація книги "Маркетер" буде 22 вересня цього року у видавництві Старого Лева у Львові, я теж на ній буду. А інший, ще не оформлений, роман вийде наступного року", — розповідав Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня з російського полону повернулося 35 українців, у тому числі й Олег Сенцов.