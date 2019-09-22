Сенцов во Львове презентовал книгу, написанную в российском заключении

"Эту книгу я написал за 11 дней полтора года назад, когда у меня был своеобразный отпуск в лагере строгого режима. Я давно ее запланировал, долго ее вынашивал, прикинул, что хочу написать. И так совпало, что я имел 11 выходных, свободных дней, за которые написал запланированные 11 разделов, тем этой книги.

Эта книга, в отличие от моей первой автобиографической книги, рассказывает обо мне и моих друзей в студенческие годы. Здесь нет выдумок, здесь все о жизни", - сказал Сенцов во время презентации.

Напомним, ранее Сенцов сообщал, что привез домой 22 кг макулатуры, среди которых 15 исписанных тетрадей его наработок и письма. По его словам, скоро пойдет в работу новый сценарий, который он выслал в начале этого года, а также две книги.

"Презентация книги "Маркетер" будет 22 сентября этого года в издательстве Старого Льва во Львове, я тоже на ней буду. А другой, еще не оформленный, роман выйдет в следующем году", - рассказывал Сенцов.

Напомним, 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, в том числе и Олег Сенцов.