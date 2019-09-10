Сенцов розповів, що планував ще одне голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов у травні збирався розпочати друге голодування. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
"Про це ніхто не знав, крім мого адвоката. Я в травні планував почати друге голодування. Я до нього готувався. Я хотів набрати максимальну вагу, щоб зайти з великої ваги, спробувати", - сказав Сенцов.
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За його словами, він не знав, чи буде щось відбуватися після виборів. Сенцов не почав голодувати вдруге, щоб не перешкодити переговорам, які починалися.
Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці український режисер Олег Сенцов за останні 5 років, які він провів у тюрмах Росії, бачив лише 4 фільми.