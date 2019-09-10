Сенцов рассказал, что планировал еще одну голодовку

"Об этом никто не знал, кроме моего адвоката. Я в мае планировал начать вторую голодовку. Я к нему готовился. Я хотел набрать максимальный вес, чтобы зайти с большого веса, попробовать", - сказал Сенцов.

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По его словам, он не знал, будет ли что-то происходить после выборов. Сенцов не стал голодать во второй раз, чтобы не помешать переговорам, которые начинались.

Напомним, освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов за последние 5 лет, которые он провел в тюрьмах России, видел только 4 фильма.