Сенатор США стверджує, що кандидат Трампа на директора ФБР таємно курирує звільнення

Головний демократ у юридичному комітеті Сенату США Дік Дурбін заявив, що Кеш Патель, кандидат президента Дональда Трампа на посаду директора ФБР, таємно курував звільнення керівництва бюро ще до офіційного затвердження. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Сенатор Дік Дурбін заявив, що дізнався про передбачувану роль Пателя у звільненнях від кількох інформаторів, і він спрямував заклик генеральному інспектору Міністерства юстиції Майклу Горовіцу провести розслідування.

Дурбін повідомив, що Патель співпрацює з високопоставленими співробітниками Білого дому і Міністерства юстиції, щоб контролювати процес.

"Ця ймовірна неправомірна поведінка виходить за межі пристойності і має бути розслідувана негайно", - написав Дурбін у листі генеральному інспектору, закликаючи до термінового розслідування.

"Неприйнятно, щоб кандидат, який не обіймає жодної посади в уряді, не кажучи вже про ФБР, особисто керував необґрунтованими і потенційно незаконними діями, спрямованими проти старшого кадрового керівництва ФБР та інших відданих своїй справі, безпартійних співробітників правоохоронних органів", - зазначив він.

Представник Пателя Еріка Найт у соціальних мережах назвала заяви Дурбіна "плітками з других рук".

"Кеш Патель - висококваліфікований експерт із національної безпеки, який був повністю відкритий для американського народу протягом усього цього процесу", - сказала Найт.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп має намір призначити Кеша Пателя новим директором ФБР.

Зокрема, він працюватиме під керівництвом Пем Бонді, яку вже затвердили новим генпрокурором.