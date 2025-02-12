Сенатор США утверждает, что кандидат Трампа на директора ФБР тайно курирует увольнения
Киев • УНН
Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель нелегально руководит увольнениями в ФБР еще до официального назначения. По информации от инсайдеров, Патель координирует процесс с Белым домом и Минюстом.
Главный демократ в юридическом комитете Сената США Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель, кандидат президента Дональда Трампа на должность директора ФБР, тайно курировал увольнения руководства бюро еще до официального утверждения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сенатор Дик Дурбин заявил, что узнал о предполагаемой роли Пателя в увольнениях от нескольких информаторов, и он призвал генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица провести расследование.
Дурбин сообщил, что Патель сотрудничает с высокопоставленными сотрудниками Белого дома и Министерства юстиции, чтобы контролировать процесс.
"Это вероятное неправомерное поведение выходит за пределы приличия и должно быть расследовано немедленно", - написал Дурбин в письме генеральному инспектору, призывая к срочному расследованию.
"Неприемлемо, чтобы кандидат, который не занимает никакой должности в правительстве, не говоря уже о ФБР, лично руководил необоснованными и потенциально незаконными действиями, направленными против старшего кадрового руководства ФБР и других преданных своему делу, беспартийных сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.
Представитель Пателя Эрика Найт в социальных сетях назвала заявления Дурбина "сплетнями из вторых рук".
"Кэш Патель - высококвалифицированный эксперт по национальной безопасности, который был полностью открыт для американского народа на протяжении всего этого процесса", - сказала Найт.
Напомним
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп намерен назначить Кеша Пателя новым директором ФБР.
В частности, он будет работать под руководством Пэм Бонди, которую уже утвердили новым генпрокурором.