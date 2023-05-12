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Сенат Польщі схвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО

Сенат Польщі схвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Сенат Польщі у четвер одноголосно схвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО. Польські сенатори наголошують, що Вільнюський саміт НАТО має стати важливим етапом до повноправного членства України в Альянсі, а щодо країни мають бути застосовані ті ж процедури, що й до Швеції та Фінляндії, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

«Саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі; Україна має отримати значно більше, ніж задекларовано досі; ми закликаємо до того, щоб вона пройшла подібні процедури, як Швеція та Фінляндія», - пише видання про зміст ухваленої у четвер резолюції Сенату Польщі.

«Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу», - наголошується в резолюції.

Як зазначено у резолюції, «Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників». «Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО», - сказано у документі.

У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати «набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей». Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням - як у випадку Фінляндії та Швеції - результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу, зазначає видання.

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Як вказано, росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО. «Тому, якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами», - ідеться у резолюції.

Також зазначається, що Фінляндію та Швецію «запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася». «І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України», - сказано в ухваленій резолюції.

У резолюції також висловлено підтримку вимогам країн, що межують з росією, щодо міцних гарантій безпеки для України та «показу шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом».

Нагадаємо

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що НАТО має ухвалити політичне рішення, яке визначить графік вступу України, або безпосередньо на саміті Альянсу у Вільнюсі цього літа, або до кінця 2023 року. І що питання щодо членства України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу.

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