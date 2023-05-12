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Сенат Польши одобрил резолюцию по вступлению Украины в НАТО

Сенат Польши одобрил резолюцию по вступлению Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 980795 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сенат Польши в четверг единогласно одобрил резолюцию по вступлению Украины в НАТО. Польские сенаторы отмечают, что Вильнюсский саммит НАТО должен стать важным этапом к полноправному членству Украины в Альянсе, а в отношении страны должны быть применены те же процедуры, что и к Швеции и Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

«Саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе; Украина должна получить значительно больше, чем задекларировано до сих пор; мы призываем к тому, чтобы она прошла подобные процедуры, как Швеция и Финляндия», - пишет издание о содержании принятой в четверг резолюции Сената Польши.

«После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя россии, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока», - отмечается в резолюции.

Как отмечено в резолюции, «Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которая разрабатывалась десятилетиями среди западных союзников». «Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО», - сказано в документе.

В резолюции указано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить «гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей». Вильнюсский саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству. Сенат Республики Польша считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением - как в случае Финляндии и Швеции - результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса, отмечает издание.

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Как указано, россия представляет вторжение в Украину как защиту от НАТО. «Поэтому, если россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами», - говорится в резолюции.

Также отмечается, что Финляндию и Швецию «пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которая никогда ранее не использовалась». «И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут защищать ее. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру в отношении Украины», - сказано в принятой резолюции.

В резолюции также выражена поддержка требованиям стран, граничащих с россией, относительно прочных гарантий безопасности для Украины и «показа пути к ее членству вместе с укреплением политических связей между НАТО и Киевом».

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, либо непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, либо до конца 2023 года. И что вопрос о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран Альянса.

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